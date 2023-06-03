Türkiye çapında başlangıç aşamasında 43 ilin dahil olduğu ve 37. Dönem seçilmiş il başkanlarının oluşturduğu Demokrasi ve Adalet Hareketi Ankara'da ilk toplantısını yaparak ardından bir bildirge yayınladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Bildirgede parti içi demokrasi vurgusu ön plana çıkarken olağanüstü tüzük kurultayı talebi dile getirildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde; "37. olağan kongrede seçilen ve bir kısmı hala görevde olan il başkanlarından kurultay delegelerinden 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin değerlendirilmesi sonucunda CHP genel merkezine ve kamuoyuna Demokrasi ve Adalet Hareketi olarak çağrı bildirgemizdir. 28 Mayıs 2023 seçimlerine büyük bir beklenti ile giren fakat seçim sonucunda büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluğun yaşandığı partimizde bir çok noktada değişim kaçınılmaz bir hale gelmiştir. CHP’nin hiçbir döneminde CHP örgütleri bu kadar örselenmemiş bu kadar ikinci plana itilmemiştir. Seçilen 169 milletvekili içinde parlamentoya giren 37. dönem seçilmiş ve aday olan il ve ilçe başkanlarının oranı sadece yüzde 5’e tekabül etmektedir.

Bu bağlamda önceliğimiz tüzükte, demokratik tüzük olgusuyla değişiklik yapılmasıdır. Demokratik bir tüzük parti emekçilerinin, partide siyaset yapan gençlerin, kadınların ve herkesin emeklerinin güvence altına alınması demektir. Hiçbir örgüt emekçisinin kaderinin bir kişinin veya birkaç kişinin iki dudağı arasında olmamasıdır. Bu amaçla sosyal demokrat bir partide tüzüğün demokratikleşmesi en önemli olgudur. Ayrıca üst düzey CHP kadrolarının seçiminde liyakat, emek ve birikim ön planda olmalıdır. Bu kadroların görevlendirilmesi Genel Başkan'ın isteğiyle değil Parti Meclisi'nin görevlendirmesi ile gerçekleştirilmelidir. Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri parti içi seçimlerle belirlenmelidir. Bu partide siyaset yapan herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için demokratik tüzük zorunluluktur.

Partimizin sosyal demokrasinin evrensel ilke ve değerlerine daha sıkı sarılarak, ekonomik ve sosyal adalet duygusunu ön plana çıkartarak, toplumla ve sivil toplum örgütleri ile işçi sınıfı ve emek cephesi ile daha sıkı bağlar kurması gerekmektedir. Bizler bu partide görev yapmış ve hala görev yapan il başkanları olarak partimizin sosyal demokrat ilkelere, emek cephesine daha duyarlı olmasını istiyoruz. Yapılacak olağan kurultayın demokratik bir tüzükle yapılması için acilen olağanüstü bir tüzük kurultayı çağrısı yapıyoruz. Bu çağrımıza olumlu bir cevap gelmezse mevcut tüzüğümüzün bize verdiği yetki ile imza sürecini kurultay delegeleri olarak başlatacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.