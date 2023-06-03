Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde Konyalı çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehanelerde, öğrenciler için hazırlanan dönem sonu etkinlikleri renkli etkinliklere sahne oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim hizmetlerinden olan Bilgehaneler’de öğrenciler dönem sonunda birçok verimli ve eğlenceli etkinliğe katıldı.

Dönem sonu etkinlikleri kapsamında Bilgehaneler Arası Münazara Yarışması ve Satırdan Sadra: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın finalleri büyük heyecana sahne oldu. Sınavların bitmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Hafızlık Hazırlık öğrencileri Beyşehir gezisine katılırken, Cihanbeyli Bilgehane öğrencileri de piknik etkinlikleriyle stres attı. Melikşah ve Cemil Meriç Bilgehaneleri şehrin müzelerini keşfederken; Lâdik, Sarayönü ve Ilgın Bilgehaneleri ise Sille turuna katıldı. Bunların yanı sıra Atabey Gençlik Taşkent Kamp Merkezi’nde üç günlük kamp programında öğrenciler keyifli anlar geçirdi.

BİLGEHANELERİN EN İYİ KÂRİLERİ SEÇİLDİ

Yıl sonunu birçok etkinlikle hareketlendiren Bilgehaneler’de bu yıl ikincisi düzenlenen Bilgehaneler Arası Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması finalinde, Bilgehanelerde Kur’ân-ı Kerim’i en iyi okuyanlar seçildi. Ön eleme ve yarı final etaplarından sonra gerçekleştirilen finalin birincilerine tablet, ikincilerine bisiklet, üçüncülerine de tasarım seti verildi.

MÜNAKAŞA DEĞİL, MÜNAZARA ETTİLER

Bu yıl ilk kez düzenlenen Bilgehaneler Arası Münazara Yarışması’nın finali de heyecanlı anlara sahne oldu. 20 Bilgehanenin katılım sağladığı yarışmanın ön eleme ve yarı final turlarının akabinde gerçekleştirilen büyük finalde 4 Bilgehane, kura sonucu kendilerine verilen tezleri belirli kurallar ve rasyonel gerekçeler temelinde savunmaya çalıştı. Kıyasıya mücadelenin hâkim olduğu yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

HAFIZ ADAYLARININ BEYŞEHİR TURU KEYİFLİ GEÇTİ

Bilgehanelerin “Bir hafız yetişir; bir nesil değişir” mottosuyla 2017 yılından bu yana Hafız İmam Hatip Orta Okulları’na öğrenci hazırladığı Hafızlık Hazırlık Programı öğrencileri, sınavları bitirmenin rahatlığını Beyşehir gezisiyle çıkardı. 190 öğrencinin katıldığı geziye Beyşehir Gölü turuyla başlandı, ilçenin önemli mekânları gezildikten sonra Kent Ormanı’nda çeşitli oyunlar oynandı.