Gönen'in kırsal Kalfaköy Mahallesi'nde yaşanan olağan dışı olay bölge sakinlerini şaşırttı. Mahallede bir koyunun doğum yapması sırasında ilk doğum normal seyrederken, ikinci doğumda zorlanan koyun için acil bir müdahale gerekti. Veteriner hekimin çağrılmasıyla gerçekleşen sezaryen operasyonu sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Koyun, çift kafalı bir kuzu doğurdu.

Doğumun ardından müşahede altına alınan çift kafalı kuzunun sağlık durumu yakından takip edildi. Gözetim altındaki çift kafalı kuzu, doğduktan 4 saat sonra akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Bölge sakinleri ve veteriner ekipler, bu nadir olayı şaşkınlıkla karşıladı.

Koyunun sahibi Kadir Kahveci, "Hayvanımız doğurmaya başladı ancak doğuramadı veterineri aradık ve çağırdık. Bir kuzu sağlam ikincisi çift kafalı olarak ameliyat ile aldık kuzumuzu. Kuzu yaşadı ancak 4-5 saat sonra vefat etti. Ölmeden önce de anasını emzirdim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA