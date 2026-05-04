78 yıllık geçmişiyle bilinen Kuzey Amerika merkezli eSolutions Furniture Group, üretim faaliyetlerini tamamen durdurduğunu ve iflas sürecine hazırlanıldığını duyurdu.

Satışlar geriledi, maliyet baskısı arttı

Son dönemde konut piyasasında yaşanan yavaşlama, yüksek enflasyon ve artan gümrük tarifeleri mobilya üreticilerini olumsuz etkiledi. 2026 yılında satışların üç ay üst üste düşüş göstermesi, birçok firmanın gelirlerinde ve karlılığında ciddi kayıplara neden oldu.

Kanada merkezli eSolutions Furniture Group; Bestar, Bush Furniture ve Bush Business Furniture markalarıyla sektörde faaliyet gösteriyordu. Şirket, üretim operasyonlarını tamamen sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Eldeki stokların kısa sürede azaldığı, satışların ise sınırlı şekilde sürdüğü ifade edildi.

Mahkeme süreci başlıyor

Alacaklıların, şirketin yönetimine kayyum atanması için mahkemeye başvurmaya hazırlandığı bildirildi. Sürecin, şirket varlıklarının denetim altına alınması ve satış işlemlerinin planlı şekilde yürütülmesi amacıyla işletileceği kaydedildi. Şirketin ayrıca ABD’de iflas koruma başvurusu yapmasının da gündemde olduğu belirtildi.

Tasfiye süreci kapsamında şirket çalışanlarının büyük bölümünün işine son verileceği açıklandı. İşten çıkarmaların kademeli olarak gerçekleşeceği ve bazı çalışanların sürecin yönetimi için geçici olarak görevde kalacağı bildirildi.

Şirketin finansal durumunun özellikle 2021 sonrası hızla bozulduğu belirtiliyor. Pandemi sonrası talep düşüşü, artan rekabet ve nakit sıkıntısı, şirketin borçlarını ödeyememesine neden oldu. Faiz ödemelerinde yaşanan aksaklıklar ise iflas sürecini kaçınılmaz hale getirdi.

Şirket yönetimi, mevcut koşullarda en mantıklı seçeneğin varlıkların satışı olduğunu vurguladı. Bu süreçte alacaklıların zararlarının bir kısmının karşılanması hedeflenirken, teminatsız alacaklılar için geri ödeme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.