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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli oy çokluğuyla serbest bırakıldı. Tahliye kararına yapılan itiraz sonrası Pınar Peyman Mersinli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

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