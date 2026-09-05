Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli oy çokluğuyla serbest bırakıldı. Tahliye kararına yapılan itiraz sonrası Pınar Peyman Mersinli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Osmaniye’de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mersinli, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
Kaynak: İHA