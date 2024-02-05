Çiftlikköy’ün yürüyüş alanları, mesire alanları ve parklarında kullanılacak olan kamelya, piknik masaları ve oturma alanlarının üretimi Çiftlikköy Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü kaynak atölyesinde üretiliyor.

Çiftlikköy Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretimini yaptıkları kent mobilyaları ile Çiftlikköy’ü donatacaklarını dile getiren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, belediyenin kaynak atölyesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Piyasa maliyetinin onda birine kendi tesislerinde kent mobilyalarının ürettiklerini ifade eden Başkan Silpagar, “Çiftlikköy genelinde kullanılmak üzere, Park Bahçeler Müdürlüğü kaynak atölyesinde kendi üretimimiz olan kamelya, piknik masaları ve oturma alanlarını hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. M.Akif Mahallesi’nde 100. Yıl Yürüyüş ve Bisiklet Yolumuz için dere kenarına yerleştirilmek üzere kendi tesislerimizde kendi personelimiz tarafından üretimi yapılan kamelyalarımız var. Yine çalışmaları devam eden mesire alanı projemiz için 8’er kişilik piknik masaları üretiyoruz. Ayrıca oturma alanlarımızın, banklarımızın ve çöp kutularımızın da burada üretimi devam ediyor. Belediyemizin vefakar çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlardan yüzlerce adet imal ederek ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştireceğiz, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.