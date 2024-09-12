Çiftlikköy Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 15 çocuğun okul giyim kıyafetleri alınarak Gazi Abdurrahman İlkokulu’na teslim edildi.

Çiftlikköy Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, “Bir Çocuk da Sen Giydir” adlı kampanyaya destek oldu. Dernek Başkanı Tevfik Çelik ve yönetimi Gazi Abdurrahman İlkokulu’nu ziyaret ederek tedarik ettikleri giyim malzemelerini Okul Müdürü Abdullah Dalgıç’a teslim etti. Dalgıç, emeklilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Çelik, ise dernek olarak 15 çocuğun giyim ihtiyacını karşılamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.