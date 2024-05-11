Çiftlikköy Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve su veren geri dönüşüm otomatlarını devreye soktu. Başkan Adil Yele, Yalova’da bir ilk olan projenin vatandaşlardan ilgi gördüğünü ve otomat sayısını ilerleyen dönemde arttıracaklarını söyledi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, hayvanseverlere verdiği sözü yerine getirerek güneş enerjili mama otomatlarını devreye aldı. İçine su döküldüğünde su, pet şişe atıldığında da mama veren otomatları inceleyen Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras’tan bilgi aldı. Otomatın Yalova’da bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Yele, “Sokaktaki canlarımız için başlattığımız uygulama ile içtiğimiz pet su şişelerini, pet veya metal meşrubat kutularını artık çöpe değil mama otomatlarına atarak onları besleyebileceğiz. Makineye atılan her pet-metal şişe için belli oranda alttaki hazneye 30 gram mama otomatik olarak bırakılıyor. Yan tarafında bulunan su doldurma noktasını kullanarak sokak hayvanlarının su ihtiyacı da karşılanabiliyor. Böylece hem sokak hayvanlarımıza destek olmuş, hem de geri dönüştürülebilir atıkların çevreye zarar vermeden toplanıp yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamış olacağız. Güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üreterek çalışan mama otomatları, çevre dostu enerji kullanımına da örnek teşkil ediyor” dedi.

Başkan Yele, hayvanseverlere sokak hayvanlarıyla ilgili böyle bir projenin sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Bu sözümüzü de yerine getirmiş olduk, artık sokak hayvanlarını beslemek isteyen herkes bu otomatları kullanarak, kedi ve köpekler için su ve mama sağlayabilir” diye konuştu.

Yalova’da bir ilk olan projenin uygulanmasına Yaşar Okuyan Parkı ve Mokamp alanından başlandı. İlerleyen dönemde sayının arttırılması planlanıyor.