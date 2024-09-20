Çiğli Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Balatçık Mahallesi’nde geniş çaplı çevre temizliği gerçekleştirildi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Temiz bir çevre için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Temizlemek kadar kirletmemek de önemli. Herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün öncülüğünde Balatçık Mahallesi’nde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çevresinde gerçekleştirilen çevre temizliği günün erken saatlerinde başladı. Temizlik çalışmasına meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Çiğli İlçe yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile belediye bürokratları katıldı.

SOKAK VE BOŞ ALANLAR TEMİZLENDİ

Büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında Balatçık Mahallesi dip bucak temizlendi. Gönüllüler, boş araziler ve sokaklardan yaklaşık 16 ton çöp ve moloz toplarken, atıklar çöp kamyonları ve moloz arabalarıyla taşındı. Çöp toplamanın yanı sıra temizlik etkinlikleri kosa ve ağaç budama çalışmalarıyla devam etti.

“FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Balatçık Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katılan herkese teşekkür eden Başkan Yıldız, “Bugün doğamızı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Çevremiz, bizlere yaşam kaynağı sunan, sağlığımızı ve refahımızı doğrudan etkileyen en değerli mirasımızdır. Bu etkinlik, çevremizi temiz tutmanın ve doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak, çevre temizliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her birimizin, çevremizi koruma konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Atıklarımızı azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, enerji ve su tasarrufu sağlamak gibi basit ama etkili adımlarla büyük farklar yaratabiliriz. Gelin, hep birlikte doğamızı koruyalım ve gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir dünya bırakalım” diye konuştu.