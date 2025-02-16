Kış mevsiminde sert hava koşullarının cildin üst tabakasını kurutarak doğal bariyerini zayıflattığını ifade eden Dr. Bahat, bunun sonucunda ciltte tahriş, kızarıklık ve hassasiyet gibi problemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek "Cildi nemlendirmek için doğru ürünleri seçin" dedi.

Doğru nemlendirme yöntemleriyle bu etkilerin önüne geçilebileceğini dile getiren BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, özellikle hyaluronik asit, gliserin ve seramid içeren nemlendiricilerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Su bazlı hafif nemlendiriciler yerine daha yoğun ve besleyici içeriklere sahip ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Dr. Bahat, bu bileşenlerin ciltte nemin daha uzun süre tutulmasına yardımcı olduğunu ve kış aylarında cilt sağlığı açısından büyük fayda sağladığını vurguladı.

Sıcak su cildi kurutuyor, ılık su tercih edilmeli

Sıcak suyun ciltteki doğal yağları hızla yok ettiğini belirten Dr. Bahat, uzun süre sıcak suyla duş almanın cilt kuruluğunu artırdığını söyledi. Bunun yerine ılık su kullanmanın ve banyo süresini kısaltmanın cildi koruyacağını ifade etti. Ayrıca, duştan çıktıktan hemen sonra nemlendirici uygulanmasının cildin suyu daha iyi hapsetmesini sağladığını dile getirdi.

Eller ve dudaklar için ekstra koruma şart

Özellikle dudak ve ellerin soğuk havaya karşı daha hassas olduğunu vurgulayan Dr. Bahat, bu bölgelerin düzenli olarak besleyici kremlerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Çatlamış dudakların iyileşmesi için shea yağı, E vitamini ve balmumu içeren dudak balmlarının kullanılmasını önerdi. Eller içinse gün içinde sık sık nemlendirici uygulanması gerektiğini belirten Dr. Bahat, soğuk hava ile doğrudan teması azaltmak için eldiven kullanmanın da etkili bir koruma sağladığını ifade etti.

Cilt sağlığında en önemli unsur: Su tüketimi

Son olarak, sadece dıştan yapılan bakımların yeterli olmayacağını dile getiren Dr. Bahat, bol su içmenin, antioksidan açısından zengin besinler tüketmenin ve ortam nemini artırmak için hava nemlendiricileri kullanmanın cildin sağlıklı ve parlak kalmasını desteklediğini söyledi.