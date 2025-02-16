Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü "Emeklilik Yılı" olarak ilan etmesinin ardından, emeklilere şehirlerarası otobüslerde yüzde 20, TCDD trenlerinde ise yüzde 10 indirimli bilet verilmişti. Ancak, 2025 yılı itibarıyla bu indirimler sona erdi.

EMEKLİLERİN İNDİRİMLERİ KALDIRILDI

Bazı otobüs firmaları, ocak ayında kampanyayı sürdürüp emeklilere yüzde 20 indirimli bilet sunmaya devam etse de, artan maliyetler nedeniyle 15 Şubat itibarıyla tüm rotalarda tam bilet tarifesine geçildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler dahil pek çok noktada, emekliler artık indirimsiz bilet almak zorunda kalacak.