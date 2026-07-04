Sahte kimlik ve vekaletlerle başkalarına ait gayrimenkullere çökmeye kalkan tapu çeteleri hızla artıyor. Evinizin, arsanızın çalınmasını önlemek sizin elinizde. e-Devlet ve Web-Tapu üzerinden şu tedbirleri mutlaka alın: Web-Tapu’ya girerek “bizzat gelmediğim sürece işlem yapılamaz” şerhi düşün. SMS uyarı sistemini aktifleştirin. Tapularınızı düzenli şekilde kontrol edin. Kimlik fotokopisi verecekseniz mutlaka kısıtlama notu yazın.

Nüfus müdürlüklerindeki sahtekâr memurlarla ortak çalışan çete, özellikle yurt dışında yaşayan ve mülklerini kontrol edemeyen gurbetçileri hedef aldı. İş birlikçilerinin desteğiyle sahte kimlikler basan şebeke, hak sahiplerinin ruhu bile duymadan tapu dairelerine giderek yasa dışı satış ve devir işlemleri gerçekleştirmeye çalıştı.

Özellikle yatırım amaçlı alınan ve sık ziyaret edilmeyen taşınmazların büyük bir risk altında olduğunu belirten uzmanlar, hızla değerlenen ve uzun süre kontrol edilmeyen boş arsaların, imarlı arazilerin veya kullanılmayan konutların tapu çalışanlarının da arasında bulunduğu çetelerin bir numaralı hedefi hâline geldiğini ifade ediyor.

İşte gayrimenkul sahiplerinin tapu dolandırıcılığına karşı kalkan olarak kullanabileceği beş altın kural:

“Bizzat gelmezsem işlem yapılamaz” şerhi koyun: Vatandaşların atabileceği en kesin adım dijital kalkanı devreye sokmaktır. e-Devlet şifresiyle Web Tapu sistemine girerek “Beyan İşlemleri” menüsünden taşınmazların üzerine “Bizzat gelmediğim sürece vekâletname ile dahi işlem yapılamaz” şerhi düşülmelidir. Bu basit işlem, sahte vekâletnamelerle yapılacak bütün devir girişimlerini sistem üzerinden otomatik olarak reddeder.

SMS Uyarı Sistemi’ni mutlaka aktif edin: Sessiz sedasız yapılan işlemleri anında fark etmenin yolu telefon bildirimlerinden geçiyor. Web Tapu üzerinden cep telefonu numarası güncellenmeli ve SMS bildirimleri açık tutulmalıdır. Adınıza tapuda herhangi bir sorgulama yapıldığında veya imza aşamasına gelindiğinde anında telefonunuza mesaj geleceği için, polise ihbarda bulunma şansı doğar.

e-Devlet’ten düzenli “Tapu Yoklaması” yapın: Aylarca veya yıllarca gidip görülmeyen araziler her zaman risk taşır. Gayrimenkul sahipleri, belirli periyotlarla e-Devlet üzerindeki “Tapu Bilgileri Sorgulama” ekranına girerek taşınmazlarının durumunu, üzerinde tanımadıkları bir haciz veya işlem olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Kimlik ve tapu fotokopilerine sınır çizin: Emlakçı görüşmelerinde, kiralama veya alım-satım süreçlerinde kimlik ve tapu senedi fotokopileri çok rahat dağıtılabiliyor. Şebekelerin sahte kimlik üretirken en çok beslendiği kaynak budur. Zorunlu hâllerde verilen fotokopilerin üzerine tükenmez kalemle boşluk kalmayacak şekilde “Sadece ... işlemi için verilmiştir, başka amaçla kullanılamaz” notu düşülmeli ve tarih atılmalıdır.

Vekâletnamelerde “Süre ve Konu” kısıtlamasına gidin: Eğer fiziki olarak tapuya gidilemiyor ve bir başkasına vekâlet verilmesi gerekiyorsa, asla ucu açık “genel vekâlet” verilmemelidir. Sadece ilgili taşınmazın spesifik bir işlemi için ve mutlaka “15 gün geçerli olmak üzere” gibi süre kısıtlamaları konularak noter onayı alınmalıdır.