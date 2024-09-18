Bebek, çocuk ve genç odasında bir dünya markası olma yolunda ilerleyen Çilek, MOSFED tarafından 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Furnishings & Design İstanbul’a (FDI) üç yeni ürünüyle katılıyor. FDI’ın New Horizon Exhibition sponsoru olan Çilek’in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Özbakır Tül de FDI Talks panelinde konuşmacı olarak yer alacak.

28 yıllık köklü geçmişe sahip Çilek, ödüllü tasarımlarını ve inovatif ürünlerini standında ziyaretçiler ile buluşturacak. Çilek’in Furnishings & Design İstanbul’daki eğlenceli standında, çocukların uyku arkadaşlarıyla birlikte uyuma alışkanlığından ilham alınarak geliştirilen Teddy Karyola, inovatif tasarımı ile bebeklerin uyandırılmadan taşınmasını sağlayan Koza Beşik ve doğa ile özgürlüğe düşkün çocukların vazgeçilmezi olmayı hedefleyen Maceracı Karyola gibi yenilikçi ürünler sergilenecek.

AR-GE VE İNOVASYON ÖN PLANDA

5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasında dayanıklı, fonksiyonel ve güvenli ürünleriyle bebek, çocuk ve genç odalarında dünyanın öncü markalarından biri olan Çilek, Ar-Ge ve tasarıma yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren Çilek, Ar-Ge Merkezi’nde yeni ürün geliştirmeden ürünün seri üretime alınmasına, kalite çalışmalarından üretim teknolojilerinin geliştirilmesine kadar birçok faaliyet yürütüyor. Özgün tasarımlarını, fonksiyonellik ve yenilikçilikle birleştiren Çilek, AB standartlarında güvenlik sertifikalarına sahip ürünler ve ileri teknolojilerle yaptığı çevre dostu üretim ile sektörde fark yaratıyor. Türkiye’nin ilk tasarım odaklı fuarı olarak mobilya sektörünün geleceğini şekillendirecek FDI’daki yerini alacak olan Çilek, çocukların düşlerini besleyen birbirinden eğlenceli ürünleriyle ziyaretçilerle buluşacak.