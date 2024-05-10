Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlüğü 700 liraya çalışan kadın işçiler tarafından toplanan çilek, tarlada ise 35-40 liradan alıcı buluyor. İlk hasadına mayıs ayının başında başlanan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı Aralık ayında yapılacak.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek tarlalarına giderek hasadı inceledi.

ÇİLEK KÖYÜ

İncelemenin ardından açıklama yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Dediğiniz gibi Kurşunlu mahallesinde çilek hasadı başladı. Biz buraya Kurşunlu mahallesi, burası merkez olduğu için, çileğin merkezi olduğu için burayı söylüyoruz da haksızlık da etmemiş olalım. Hemen dibimizde Eymir, Çitli, yine Hasanpaşa, Kınık, Özlüce gibi köylerimizde çilek üretimi yapıyor. Fakat bunun %70'i Kurşunlu mahallemizde yapılıyor. Dolayısıyla bunun başlangıcı da burası olduğu için merkezi de burası olduğu için burayı söylüyoruz." dedi.



ÇİLEK FİYATLARI

"Çilek hasadı 1 Mayıs'ta başlar, Kasım sonuna kadar devam ediyor. Bu süreç içinde fiyatlar ilk çıktığı zaman örneğin 40-50 TL civarında işlem oluyor. Sonra çilek bollaştığı zaman 25 TL civarlarını görüyor. Geçen senede aynı banttaydı. Örneğin çiftçimiz bugün, dün 35 TL yazdılar diyor bugün de 35 TL yazalım çileğe diyor. Asıl bizim çiftçimiz parayı Ağustos ayından sonra daha çok kazanıyor. Eylül, Ekim, Kasım gibi süreçlerde çilek daha yüksek fiyatlarda insan daha çok para kazanıyor. Baktığın zaman bugünkü şartlarda çilek üreticimiz memnun değil. Neden memnun değil? Geçen senede çilek aynı bu parayı yapıyordu. Burada biliyorsunuz ki bir halimiz var. Ülkenin her yerine arabalar kalkıyor buradan. Bugünde aynı parayı yapıyor geçen seneki fiyatla. Mazottur, ilaçtır, işçi yevmiyelerini özellikle çiftçinin belini çok bükmeye başladı. Bugün burada 750 TL'den aşağı işçi yok. İşte bunların yemeğidir, odur, budur, ek gelirleri de var. Dolayısıyla artık bayağı öncelere gibi değil, geçmişteki gibi değil. Biraz sıkıntılı süreçte üretim yapmaktayız.".



1 MİLYAR TL GELİR

"Bölgemizde yaklaşık 13 bin dekar alanda çilek üretimi yapılmakta. Bunun 11 bin dekar civarı Kurşunlu mahallesinde yapılmakta. Toplamda da buradan 3, 3.5 ton civarında çiftçilerimiz iyi bakmaları halinde almalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman demek ki biz 35 bin-40 bin ton civarında Kurşunlu merkezi bölge olarak çilek üretmekteyiz. Fiyata gelince yaklaşık 1 Milyar 100 milyon TL civarında bir gelir elde ediyor bölge. Bu işte sadece Kurşunlu mahallemizde 500 civarında çiftçi bu işle uğraşırken yine etrafımızdaki hemen bitişik köydekilerle birlikte toplam 800 civarındaki çiftçimiz çilek üretimi yapmaktadır. Çilek yediveren Mayıs 1'de başlar, Kasım'ın sonuna kadar bu tünel dediğimiz bu naylon şeylerin içinde özellikle son zamanlarda Ekim aylarında Kasım aylarına kadar vurduğundan dolayı 7 ay sürüyor.".

ÇİLEK İHRACATI

"Şimdi geçmiş yıllarda geçen yılda olmak üzere ihracat doluyor buradan. Çilek ihracatı gerçekleşiyor. Avrupa ülkelerine gidiyor. Özellikle Rusya ve Gürcistan'a bayağı çilek gitti. Hedefimiz tabii ki daha fazla ülkelere ihracat yapmak. Bu konuda da sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız işte soğutma sistemleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Tıra yüklemeden önce soğutmanız gerekiyor, soğutup yüklemeniz gerekiyor. O anlamda bölge olarak ihtiyacımız var. Ayriyeten de halimiz yetmemeye başladı. Bunu da belirteyim. Burada biz çilek festivalinde bunu dile getirmiştim. Onunda sözünü o zamanki başkanımız Alinur Aktaş vermişti. İnşallah bundan sonra da Mustafa Bozbey başkanımız kalan sözü tamamlayacağından kuşkumuz yok.".