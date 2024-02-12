2024 yılında ihracat hedeflerine ağırlık veren Çilek Mobilya, Avrupa Bölgesi, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden sonra CIS Bölgesi’nde Kutup İncebay ile büyümeye devam edecek.

İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Kutup İncebay, Yeditepe Üniversitesi’nde Marketing alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Tarmak Holding’in Rusya Satış Bölge Temsilcisi olarak başladı ve sonrasında Migros Ramstore Mağaza ve Operasyon Bölge Müdürü olarak çalıştı. Colin’s Jeans Rusya ve Belarus Bölgesi’nde Perakende ve Satış Operasyonları Bölge Müdürlüğü ve Roberto Bravo Global Satış ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra Çilek Mobilya ailesine katılan İncebay, CIS Bölgesi’nden sorumlu İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışacak.

Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, en fonksiyonel, en güvenli, en kaliteli olanı sunmak ve her yerde, her zaman aynı olmak prensibi ile dünyanın birçok yerinde çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Çilek, 2024 yılında ihracat yatırımlarına hız vererek büyümeye devam edeceklerini vurgulayarak; "Dünya üzerindeki faaliyet alanlarımızı genişletirken üretim tesisimizi de daha modern hale getirmek için 25 bin metrekarelik çok katlı modern depo alanımızı faaliyete geçirdik. Hem Ar-Ge Merkezimiz hem de Tasarım Merkezimiz ile ürün geliştirme, süreç ve yazılım geliştirme faaliyetlerimizle katma değerli sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.