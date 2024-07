Bebek, çocuk ve genç odalarında bir dünya markası olan Çilek Mobilya, 5 kıtada 50’den fazla ülkede, 500’den fazla satış noktasında dünya çocuklarıyla buluşmaya devam ediyor. Çilek bugün, bebek, çocuk ve genç odalarına odaklanmış ve kendi alanında tek ve rakipsiz bir Türkiye markası olarak yoluna devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin hayallerine ilham veren özgün mobilya tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek, 50 yıllık mobilya tecrübesi, bebek, çocuk ve genç mobilyalarındaki 28 yıllık uzmanlığı ile özgün tasarımları, heyecan veren mağazaları ve yenilikçi pazarlama faaliyetleri ile yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açmaya devam ediyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE, HER ZAMAN AYNI KONSEPTTE

Çilek’te kullanıcılarına en fonksiyonel, en güvenli, en kaliteli olanı sunmak ve dünyanın her yerinde, her zaman aynı olmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, “Çocukların düşlerini büyütmek ve onları mutlu bir geleceğe hazırlamak adına 1996 yılında İnegöl’deki uzun soluklu yolculuğumuza başladık. Kurulduğumuz ilk günden itibaren misyonumuzu belirledik ve bu topraklardan çıkan bir Türkiye markası olarak, Çilek Odalarını tüm dünya çocuklarıyla buluşturmayı hedefledik. Mobilya sektöründeki uzun yıllarda oluşan tecrübemiz, yenilikçi bakış açımız ile her daim tasarım ve üretimdeki özgün yaklaşımımız doğrultusunda çevreye duyarlı olarak üretim ve malzeme seçimimiz vardır. Ayrıca bebek ve çocuk mobilyalarında en güvenli mobilyaları tasarlayarak uluslararası alanda belgelendirerek, global pazarda çocuk ve genç odaları alanında sektörde fikir lideri ve tabi ki birçok ülkede en beğenilen çocuk markası olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ÇİLEK, 5 KITADA 50’DEN FAZLA ÜLKEDE, 500’DEN FAZLA SATIŞ NOKTASINDA

İlk ihracatlarını 1996 yılında Ukrayna’ya yaptıklarını ve ilk yurt dışı franchise mağazalarını ise Malta'da açtıklarını sözlerine ekleyen Çilek, “İlk 10 yılımızda 44 ülkeye ihracat yapar hale geldik ve ülkemizde mobilya ihracatında birkaç kez şampiyon olduk. Yine aynı dönem 2 bininci tırımızı İsviçre'ye yollama başarısı gösterdik. Bugün aralarında ABD, İsviçre, Japonya, Yunanistan, Almanya, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Suudi Arabistan ve Fas’ın da bulunduğu 50'den fazla ülkede 500'ü aşkın satış noktasıyla dünya çapında bir markaya dönüşmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

DÜNYA BANKASI, ÇİLEK’İ TÜRKİYE’NİN DÜNYACA TANINMIŞ MARKALARI ARASINDA GÖSTERDİ

Muzaffer Çilek, “Dünya Bankası’nın 2014 yılında bizi ülkemizin dünyaca tanınmış markalarından biri olarak göstermesinin gururunu yaşadık. Dünyanın farklı ülkelerinde şirket, ofis, depo ve mağazalar açmaya devam ederken, yurt içinde ve yurt dışında markamızın pazarlama ve iletişim faaliyetlerine hız vermeye ve bu sayede dünya çocuklarına Çilek Odalarını ulaştırarak onları mutlu etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

