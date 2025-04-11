Bu doğrultuda açılan AEM3514 – Çilek Mobilya Yalın Üretim, Ar-Ge ve Tasarım Uygulamaları isimli seçmeli ders, Prof. Dr. Ali Kasal’ın koordinatörlüğünde, Çilek Mobilya'nın çeşitli departmanlarında görev yapan uzman profesyoneller tarafından verilmektedir.

Üniversite-Sanayi İş Birliği: Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Katkı

Çilek, nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü bu projeyle, sektörel tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri, yalnızca bilgi aktarımını değil; aynı zamanda inovasyon, istihdam ve sürdürülebilir üretim kültürünün gelişimini destekleyen stratejik bir yapı olarak ön plana çıkıyor.

Yalın Üretim Felsefesiyle Donatılmış Bir Eğitim Modeli

2008 yılından bu yana yalın üretim yaklaşımını tüm üretim ve yönetim süreçlerine entegre eden Çilek, bu alandaki uygulamalarını öğrencilerle birebir paylaşma imkânı sunuyor. Derste yalın üretim prensipleri, atıkların azaltılması, sürekli iyileştirme (Kaizen) ve müşteri odaklı üretim süreçleri detaylı olarak ele alınıyor. Bu bilgi aktarımı, sadece teorik değil, aynı zamanda işletme içinde uygulanan güncel örnekler üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ar-Ge ve Tasarımda Derinlikli Deneyim Aktarımı

Çilek, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi ile sektörde fark yaratan yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Bu ders kapsamında öğrencilere; ürün geliştirme döngüsü, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda inovasyon, malzeme teknolojileri ve dijital tasarım süreçleri gibi pek çok başlıkta da detaylı bilgi sunuluyor.

Ar-Ge ve tasarım birimlerinde görevli uzmanlar, gerçek projeler ve vaka analizleri üzerinden öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sadece yerel deneyimlerle sınırlı kalmayan ders içeriği, uluslararası başarı örnekleriyle de destekleniyor. Globalde uygulanan yalın üretim modelleri, dünya çapında tasarım trendleri ve Ar-Ge stratejileriyle kıyaslamalar yapılarak öğrencilerin uluslararası rekabet koşullarına hazırlanması hedefleniyor.

Bu proje, Çilek’in kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla örtüşen, geleceğe yatırım vizyonunun somut bir göstergesidir. Üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olarak görülen bu girişim sayesinde, öğrenciler sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda reel sektörde karşılaşacakları gerçek problemleri ve çözüm yollarını da deneyimleme fırsatı buluyor.