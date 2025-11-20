Fatih Belediyesi Karınca El Emeği Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Örgü Festivali’nde dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

Fatih Belediyesi Karınca El Emeği Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Örgü Festivali’nde dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni gerçekleştirildi. 2. Örgü Festivali’nin ödül töreni Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezinde düzenlendi. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yarışmaya katılan kadınlar ile davetliler katıldı. Yaklaşık 500 kadının katılım sağladığı festivalde dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere çeşitli ödüller takdim edildi. Ödül törenindeki konuşmasının ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Öte yandan, düzenlenen ödül töreninde kadınlar doyasıya eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Hizmetlerimizin başında çocuklar, öğrenciler gelir"

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bütün belediyecilik hizmetlerimizin değerlendirmesini yaptığımızda yatırım programlarımızda böyle, işlemlerde böyle ilk önce çocuklar gelir. Sonra gençler ve sonra kadınlar gelir. Bu bazen tartışma konusu oluyor. Beyler beni sokakta gördüklerinde başkanım siz böyle söylüyorsunuz, diyorlar. Fatih bizim İstanbul’daki ilk yerleşim yerimizdir" dedi.

"Burada Fatih dışından da yarışmaya katılanlar var"

Konuşmasına devam eden Belediye Başkanı Turan, "Bugünkü bu faaliyette, bu örgü faaliyeti de bizim yaptığımız, gençlerimiz, çocuklarımız, hanımefendiler, kadınlar mutlu olsun, ilçeye olan aidiyetlikleri artsın diyelim. Burada Fatih dışından da yarışmaya katılanlar var" şeklinde konuştu.