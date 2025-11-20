Edinilen bilgilere göre olay Merter'de yaşandı. Sokak ortasında yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Silahını çıkaran şahıs, tartıştığı kişiyi insanların şaşkın bakışları arasında bacağından vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Kargosunun çalındığını iddia eden esnaf dehşet saçtı

Olayı gören Serdar Karabük, "Burada bir firmanın sahibi kargolarım çalındı diye aracın içindeki bir kargocuyu yakalayıp vuruyor. Diğer kargo elemanı da elimde bıçakla gelince silahını çıkarıp birine sonra diğerine ateş ediyor. İlk vurulan şahıs hemen bir firmanın içine kaçıyor. Diğer şahısta elinde bıçakla gelince küfürleştikten sonra ona da ateş ediyor. Vurulan şahıslardan bir tanesinin durumu ağır diye biliyorum. Diğeri hafif yaralanmış durumunu tam bilmiyorum" dedi.