Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 20 Kasım 2025 tarihli toplantısında Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında sevk edilen futbolcularla ilgili kararlarını açıkladı. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 3. Lig’de forma giyen toplam 638 futbolcuya çeşitli disiplin cezaları verildi. PFDK’nın raporunda, sevk gerekçeleri arasında özellikle bahis ihlallerinin öne çıktığı, ayrıca talimatlara aykırı farklı disiplin ihlallerinin de karara bağlandığı belirtildi. Açıklanan kararlar doğrultusunda Edirnesporlu 10 futbolcu da ceza alan isimler arasında yer aldı.

Edirnesporlu oyuncuların ceza süreleri şöyle:

Can Alp Fidanoğlu: 6 ay

Ahmet Yağız Gençtürk: 3 ay

Görkem Can Güner: 3 ay

Sezer Kahraman: 12 ay

Furkan Kara: 3 ay

Deniz Kodal: 9 ay

Ahmet Efe Şimşek: 3 ay

Ömer Faruk Yaylacı: 12 ay

Efe Yüceer: 3 ay

Cevat Can Ekinci: 3 ay