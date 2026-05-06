Olay İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde bir evin önünde meydana geldi. Yakup A.(31) evinin önünde spiralle demir saç kesmeye başladı. Kesim sırasında aniden patlayan spiral taşının fırlaması sonucu sağ kol ve sağ ayağından yaralandı.
Derin kesiler nedeniyle kanlar içinde kalan genç, arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ