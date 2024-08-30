Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL’yi aştı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da 200 milyon TL’yi aşan ikramiye için çekiliş 31 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz’da gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekiliş sonrasında https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayımlanıyor.