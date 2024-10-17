Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 1 talihliye ekstra 10 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 1 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı.

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 1 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Mersin Toroslar’dan oynayarak 5 bilen talihli 11 milyon 894 bin 550 TL ikramiye kazandı.

30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedeflendi.