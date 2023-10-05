Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 3 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen ilk çekilişinde, 5 bilen 3 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 3 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Ankara Altındağ’dan, Erzurum Yakutiye’den ve İzmir Menderes’ten oynayarak 5 bilen 3 talihli, kişi başı 2 milyon 17 bin 355 TL ikramiye kazandı.

4-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.