Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, İnegöl’ün mobilya sektöründeki öncü rolüne dikkat çekerek önemli mesajlar verdi. Saldız, “İnegöl sadece Bursa’mızın değil, ülkemizin de gurur kaynaklarından biri. Yüz yılı aşan mobilyacılık geleneği, emeğe dayalı üretim kültürü ve tasarım gücüyle bugün dünyada marka haline gelmiştir” dedi.



Saldız, MODEF EXPO’nun bu başarının en güzel yansımalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Yurt içi ve yurt dışında İnegöl mobilyamızın bilinirliğini artırmak oldukça önemsiyoruz. Üretimin, istihdamın ve kalkınmanın kalbinin İnegöl’de attığını biliyoruz. Bu nedenle mobilya sektörüne destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda İnegöl’e yeni bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Saldız, “İnegöl’ümüze, siz değerli sektör temsilcilerinin katkılarıyla çok daha yakışır bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Buradan bunun müjdesini vermek istiyorum” dedi. Törenin ardından Saldız, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fuara katılan mobilya firmalarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.