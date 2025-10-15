1 KİLO ET PARASINA 80 GRAM DÖNER

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı döner fiyatı gündeme bomba gibi düştü. 80 gram tombik ekmek arası et dönerin 615 TL’ye satıldığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kilo fiyatını aşan bu rakam, “Bu kadarı da olmaz” yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Fahiş fiyatlı döner paylaşımı sosyal medyada adeta tartışma başlattı. Kimileri yüksek kira, fatura ve et maliyetlerini gerekçe göstererek işletmeyi savunurken, bazı kullanıcılar “Mecbur kalmadıkça, almayın” diyerek tepki gösterdi.