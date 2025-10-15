

Bugün İnegölspor tesislerinde düzenlenen kampanya tanıtım toplantısına Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“İNEGÖLSPOR’DAN GELECEĞE DAİR DEV MİRAS”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, “Bugün İnegölspor’umuz için başlatacağımız kampanya için bir arada bulunmaktayız. İnegölspor’dan geleceğe dair dev miras. Bizim için spor yalnızca rekabet değil, toplumsal birlikteliğe, şehit aidiyetine ve geleceğe yatırımın en büyük aracıdır. Bu büyük sosyal sorumluluk projesini başlatırken temel düsturumuz şudur; “Bir çocuğun mutluluğu dünyayı güzelleştirir.” Bu inançla İnegöl’deki ilk orta ve lise çağındaki 60 bin evladımıza dokunmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin 1000 TL yapacağı destekle 60 bin öğrencimize İnegölspor forması ve eşofman seti hediye edeceğiz. Üzerlerine giyecekleri Bordo Beyaz forma onları kök taraftar yapacak. Kulübe ve şehre olan bağlılıklarının kalıcı bir sembolü olacak, aidiyet duygularını yükseltecektir. Bu proje aynı zamanda İnegöl’ün ekonomik gücüne destektir. Bir çocuğun mutluluğu dünyayı güzelleştirir ilkesiyle çıktığımız bu yolda toplam 120 bin kalem ürün, 60 bin forma ve 60 bin eşofman siparişi vererek yerel sektörlerimize somut bir iş hacmi yaratıyor ve istihdama katkı sağlıyoruz. Bu tatmini ekonomik canlılıkla birleştiren şeffaf bir model oluşturuyoruz. Başta Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Ticaret Odası Başkanım, Milli Eğitim Müdürüm, tüm hayırseverlerimize, İnegöl halkına geleceğimizin bu tarihi yatırımına destek olmaya davet ediyorum. Haydi hep birlikte bir çocuğun mutluluğu dünyayı güzelleştirir diyerek 60 bin gencimizi bir takım haline getirelim” dedi.



SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegölspor’umuzun yapmış olduğu kampanya duyurusuna bizler de destek vermek adına buradayız. Öncelikli olarak düşüncelerinden, gayretlerinden dolayı ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu arada İnegölspor’umuz da gayet güzel ve başarılı bir şekilde gidiyor. Amatör kulüplerimizde inşallah daha güzel organizasyonlar içerisinde yer alacaklar. Burada profesyonel takımımız olan İnegölspor’umuzun özellikle sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehrimizde yaklaşık 60-65 bin civarı öğrenci var. Bu öğrencilerinde hem sporla olan ilişkisinin artırılması hem de İnegölspor’la ilgili aidiyetlerinin hissettirilmesi gibi ve onların sporun içerisinde dahil edilmesi gibi birçok kazanımları olan güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade edeyim. İnegöl’de iş dünyası, hayırseveri bol olan vatandaşlarımız var. Bu alanda dolayısıyla çocuklarımızı, gençlerimizi hem sevindirmiş olacağız hem de sporla olan irtibatlarını artırmış olacağız. Burada tabi hep birlikte destek olarak İnegölspor üzerinden bu katkıları sağlamış olacağız. Projeyle ilgili olan Kaymakamımızı, Milli Eğitim Müdürümüze, Ticaret ve Sanayi Odamıza, İnegölspor Başkanımıza, Değerli Yönetimine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan, “Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem içerisinde şehrimize olan aidiyet, hem spora olan aidiyet hem de çocuklarımızı sevindirmeyi içerisinde barındıran çok kapsamlı bir proje. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun şehrimizdeki algısının ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda şehrimizde iki profesyonel futbol takımımız, voleybolda bayanlar liginde mücadele eden takımımız, amatör branşlarda onlarca takımımız var. Bu şehir üreten bir şehir olduğu gibi spor camiasında da üreten bir şehir. Bu üretme vasfını spor alanında da gösteriyor. Mazisinde çok büyük sporcular yetiştirmiş şehrin gelecekte de yeni nesillerin bu aidiyetle daha başarılarla şehrimizi temsil etmesi adına önemli bir başlangıç olacağına inanıyorum. Bu bağlamda şehrimizin spor kulüplerine katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kampanyanın detaylarını zaten kulübümüz paylaşacak. Bizde bulunduğumuz her alanda destekleyici mahiyette rol üstleneceğiz. Ben bir kez daha şehrimize, kulübümüze, çocuklarımıza bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen başkanlarımıza, hayırseverlerimize, değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.