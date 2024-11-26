Censuswide tarafından gerçekleştirilen Güzelliğin Geleceği 2024 Araştırması’nın “Cilt Bakımı Özel Sayısı" yayınlandı. Araştırma cilt bakımındaki en son trendleri gözler önüne serdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın önde gelen kozmetik ve güzellik devi Avon’un inisiyatifiyle Censuswide tarafından gerçekleştirilen Güzelliğin Geleceği 2024 Araştırması’nın “Cilt Bakımı Özel Sayısı" yayınlandı.

Araştırmaya göre, dünya çapında kadınların yüzde 97'si soğuk kış aylarında ciltlerinin nemli kalmasını sağlamak için bakım yaparken, yüzde 95’i ise yaz aylarında güneşten korunmak amacıyla cilt bakımı yaptıklarını belirtiyor. Ayrıca yaşlanma belirtileri endişesi ile cilt bakımı yapanların oranı ise yüzde 92 olarak öne çıkıyor.

7 ülkeden, 7 bin 172 kadının katıldığı araştırma sonuçlarına göre, kadınların yüzde 63'ü maksimum 3 ürün kullanarak sadeleştirilmiş bir cilt bakım rutinini tercih ediyor.

Cilt bakımında yaşlanma karşıtı bakım yüzde 92 ile hala ilk sıralarda yer alıyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 36’sı cilt bakımlarında tavsiye alma noktasında en çok gerçek bir dermatoloğa veya doktora güvendiklerini söylüyor.

KADINLARIN YÜZDE 36'SI UZMANLARA GÜVENİYOR

Kadınların çoğunluğu (yüzde 36) gerçek bir dermatoloğun veya doktorun ciltlerine en iyi şekilde nasıl bakacakları konusunda en çok güvendikleri kişi olduğunu belirtiyor. İnsanlar çevrimiçi arama yaptıklarında ise, yine profesyonellere yöneliyor; neredeyse dörtte biri (yüzde 24) bu alanda dermatologlara başvuracaklarını söylerken, yalnızca yüzde 5’i cilt influencerlarını bu tür bilgilerin güvenilir kaynağı olarak görüyor. Bunun yanında, cilt bakım sırlarının hala aile içinde aktarıldığını söylemek mümkün; genç neslin (18-24 yaş) yüzde 13’ü cilt bakımı tavsiyeleri için annelerine, kardeşlerine veya büyükannelerine başvuracaklarını belirtiyor.