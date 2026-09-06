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12Bingölspor: Mızhat Burak Sarı, Mertan Caner Öztürk(Dk 60 Koray Yağcı) Hüseyin Öztürk, Kerem Çağatay(Dk 36 Muhammed Eren(Dk 84 Mehmet Çelik) Ahmet Furkan Özcan, Hasan Ayaroğlu, Cem Ekinci, Talha Bulut(Dk 83 Furkan Azak) Emirhan Çavuş(Dk 60 Baran Sarka) Serkan Yıldız, Berkay Muratoğlu Sarı kartlar: Emircan Altıntaş(İnegölspor) Hasan Ayaroğlu, Muhammed Eren(Bingöl) Kırmızı kart: Goller: Koray Kılınç(İnegölspor) Koray Yağcı, Furkan Özcan, Görkem Demirel(Bingöl) Maçtan önemli dakikalar 53'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Emircan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Koray'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0 67'nci dakikada gelişen 12Bingölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Koray'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1 73'ncü dakikada gelişen Bingöl atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Furkan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2 90+4'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Görkem'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-2

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