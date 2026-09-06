Hakemler: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Hasan Ata
İnegölspor:Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Behzat Taha Dede, Mete Sevinç(Dk 88 Furkan Saki) Orhan Aktaş, Yusuf Tursun(Dk 88 Kadir Bakırtaş) Uğur Çetinkaya(DK59 Erdem Aygül) Taha Recep Cebeci(Dk 58 Kaan Akyazı) Emirhan Altıntaş, Koray Kılınç(Dk 71 Görkem Demirel) Hasan Hüseyin Acar
12Bingölspor: Mızhat Burak Sarı, Mertan Caner Öztürk(Dk 60 Koray Yağcı) Hüseyin Öztürk, Kerem Çağatay(Dk 36 Muhammed Eren(Dk 84 Mehmet Çelik) Ahmet Furkan Özcan, Hasan Ayaroğlu, Cem Ekinci, Talha Bulut(Dk 83 Furkan Azak) Emirhan Çavuş(Dk 60 Baran Sarka) Serkan Yıldız, Berkay Muratoğlu
Sarı kartlar: Emircan Altıntaş(İnegölspor) Hasan Ayaroğlu, Muhammed Eren(Bingöl)
Kırmızı kart:
Goller: Koray Kılınç(İnegölspor) Koray Yağcı, Furkan Özcan, Görkem Demirel(Bingöl)
Maçtan önemli dakikalar
53'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Emircan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Koray'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
67'nci dakikada gelişen 12Bingölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Koray'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
73'ncü dakikada gelişen Bingöl atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Furkan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2
90+4'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Görkem'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-2