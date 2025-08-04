Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Sungur’un 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde CHP’nin düzenlediği mitingde sunuculuk yapması tartışmalara yol açtı. Çok sayıda vatandaş durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirerek şikâyetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gönen Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Sungur’un, 25 Mart 2024 tarihinde CHP’nin Reşadiye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim mitingine katıldığı ve mitingde sunucu olarak görev aldığı görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntülerde Sungur’un CHP’nin ilçe ve belediye başkan adaylarını sahneye davet ettiği, taraflı konuşmalarla seçmenlere hitap ettiği görüldü. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu. Çok sayıda vatandaş, devlet memurlarının siyasi faaliyetlere katılamayacağına dikkat çekerek durumu CİMER’e bildirdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, devlet memurlarının herhangi bir siyasi parti lehine beyanda bulunmaları ve bu tür etkinliklere katılmaları yasak. Ancak Serkan Sungur’un, seçimlere günler kala CHP mitinginde aktif görev alması ve bunu kamu görevlisi sıfatıyla yapması, tarafsızlık ilkesinin ihlali olarak değerlendiriliyor. Ayrıca mitingin düzenlendiği tarihte seçim sonuçları henüz kesinleşmemişken, Sungur’un kazanan adaylara mazbata verilmeden önce konuşmalarında taraflı ifadeler kullanması dikkat çekti.

Vatandaşlar, ilgili kurumları göreve çağırarak Serkan Sungur hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ederken, Gönen Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.