Ancak bu kestaneler olgunlaşmadan toplandığı için pişerken köpürüyor ve zehirlenme riski taşıyor. Bilecik'te yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, sağlık riski taşıyan 1 ton "Çin kestanesi"ni ele geçirdi. Zabıta Amiri Özgür Özmen'in incelemeleri sonucunda kestanelerin normalden daha büyük olduğu belirlendi.

Zabıta Amiri Özgür Özmen Uyarıda Bulundu!

Özmen, bu kestanelerin piştiği zaman köpüren ve zehirlenme riski taşıyan "Çin kestanesi" olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri, kamyonetin arkasında bulunan 1 tona yakın "Çin kestanesi"ni imha etmek üzere el koyarken şahsa 617 TL idari para cezası uygulandı. Çin kestanesi’nin genellikle olgunlaşmadan toplandığını ve bu nedenle pişerken köpürdüğünü belirten zabıta ekipleri köpüren kestaneyi tüketmenin zehirlenme riski taşıdığını ve asla tüketilmemesi gerektiğini özellikle belirtti. “Pişirilince köpüren kestaneyi sakın tüketmeyi, her yerden alışveriş yapmayın, kışın vazgeçilmez lezzeti olan kestane sonunuz olmasın” ifadelerini kullanarak da uyarıda bulundu.