

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen ziyaret programında öğrencilere kişisel güvenliklerini koruma yöntemleri ve temel güvenlik kuralları hakkında bilgi verildi. Program kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Şahinler) de görev alanları hakkında öğrencilere tanıtım yaptı.



Etkinlikte öğrenciler polis ekipleriyle sohbet etme fırsatı bulurken, polislik mesleği ve emniyet birimlerinin çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Programın sonunda teşkilatı temsilen öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Faaliyetin, öğrencilerde güvenlik bilincinin artırılması ve polis-vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi.