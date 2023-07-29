Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen "Karadeniz Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

Çınarcık Hasanbaba Mesire alanında yapılan Yalova ve Çınarcık’ta yaşayan Karadenizlilerin yoğun ilgi gösterdiği “Karadeniz Şenlikleri” ile vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar, yaptığı açılış konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından ise şenlikteki eğlence kemençe ile başladı. Etkinliklerde Ersin Akpınar Murat Dede, Medet Şahiner, Onur Bayraktar, Sultan Murat Şahin, Hasan Pekin, Hızır Dinçer, İsmail Cumhur, Faruk Aydın, Utku Han, Ersin Akpınar, Özkan Pekin, Apolas Lermi ve horon ekibi şenliğe katılan vatandaşlara Karadeniz esintileri yaşattı. Kemençe ve horonun rüzgarına kapılan vatandaşlar unutulmaz bir zaman geçirdi.

Şenliklere çok sayıda vatandaşın yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.