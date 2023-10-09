Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka girişinde, 4 Ekim'de iki aile arasında husumet nedeniyle bir tartışma yaşandı. Bu tartışma kısa sürede silahlı bir çatışmaya dönüştü. Aileler arasındaki silahlı çatışmada Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile diğer gruptan Hüseyin Yurdusever silahla yaralandı.

Olayın ardından yaralılar kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., hastanede tedavi edildi. Ancak, yaralılardan Hüseyin Yurdusever, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Süleyman T., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yaralı olan Hüseyin T., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekteyken adliyeye getirildi. Ancak, savcılık sorgusu sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi yanındaki sağlık ekiplerince yapılan Hüseyin T., yeniden ambulansa alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.