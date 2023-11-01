Kocaeli'de yaşanan olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Yunus Ş. ile babası 55 yaşındaki Şakir Ş. arasında bir tartışma meydana geldi. Bu olay, 14 Kasım 2022 tarihinde Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. İddialara göre, Yunus Ş. ile babası Şakir Ş. arasındaki tartışmada Yunus Ş, babasından para istedi, ancak babası bu isteği kabul etmedi, çünkü parasının olmadığını söyledi. Bu nedenle çıkan kavga sırasında Yunus Ş, babasını yere yatırdı, üzerine çıktı ve boğazını sıkmaya başladı. Aynı sırada Yunus, "Karını sat bana para ver" şeklinde küfürler etti. Bu durum Şakir Ş'yi çok etkiledi ve kontrolünü kaybettiğini söyledi. Şakir Ş, oğlunu öldürmeyi amaçlamadığını belirtti, ancak sonucunda oğlunun yaşamını yitirdiğini fark etti. Olayın ardından çok üzgün olduğunu ifade eden Şakir Ş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayın sonrasında, Yunus Ş'nin hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Baba Şakir Ş. ise gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şakir Ş, savunmasında, oğlunun kendisini tehdit ettiğini ve ailesini rahatsız ettiğini belirtti. Ayrıca, oğlunun İstanbul'da hastanede çalıştığını ve ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını ifade etti. Baba, olay günü oğlunu almaya gittiklerinde, oğlunun polisleri gördüğünde küfürler ettiğini ve tehditler savurduğunu söyledi. Karakola gidip ifade verirken bile oğlundan sürekli tehditler aldıklarını belirtti.

Olayı anlatan Şakir Ş., şunları söyledi: 'Bir süre sonra Yunus'u da karakoldan bırakmışlar. Baba yüreği dayanamadı. Yunus'un parkta yattığını gördüm, onu eve getirmek istedim. Eşim ve büyük oğlum İbrahim de yanımdaydı. Arabaya binip eve gitmek üzereyken bir su almak için mola verdik. Ben su almaya gittiğimde, Yunus bekçilere, 'Beni öldürecekler' diye bağırmış. Bekçiler bizi karakola götürdü. Oğlumun hasta olduğunu söyleyerek onu bize vermelerini istedim, ancak 24 yaşında olduğunu söyleyerek kabul etmediler. Bunun üzerine eve döndük. Sabah işteyken Yunus beni arayarak 'Baba acil konuşmamız lazım' dedi. Ben, eşim, bacanağım Metin B. ve baldızım Yunus'un yanına kafeye gittik. Yunus annesine, 'Hatırlıyor musun anne, o gün seni kesmediğime pişmanım' şeklinde sözler söyledi. Metin Yunus'u sakinleştirdi ve eve döndük."

"Evde de aralarında bir tartışma yaşandı ve Yunus, bana para istedi. 'Param yok oğlum' dedim. O sırada Yunus, bana küfürler etti ve üzerime saldırdı. Sonunda beni yere yatırdı, boğazımı sıktı ve çok ağır küfürler etti. Bu durum beni çok üzdü. O an nasıl olduysa kendimi kaybettim. Bir anda Yunus'un nefes alamadığını gördüm. Ama onu öldürmek niyetimde değildi. Canım çok yanıyor, ve üzgünüm. Bu durumu hak etmedim. Yıllardır çocuğum için ekmek parası kazandım, uykusuz araba kullandım, özel okulda okuttum. Bir senedir yaşadıklarımı sadece ben ve Allah bilir. Psikolojik ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum."

"Anne Arzu Ş. ise Yunus'un İstanbul'da uyuşturucu kullanmaya başladığını belirtti. Arzu Ş. şunları söyledi: 'Yunus İstanbul'da kardeşiyle aynı evde kalıyordu ve sürekli para istiyordu. Bir gece 'Evde neden internet yok' diye bıçak aldı ve babasına saldırmaya çalıştı. Yunus ara sıra eve gelmiyordu. Bir gün, bana uyuşturucu ve içki içtiği anın videosunu gönderdi. Yeğenim Hasan'ı arayarak Yunus'u eve getirmesini söyledim. Yunus eve geldiğinde beni öldürmek istedi, beni bıçakla kovaladı ve boğazıma bıçak dayadı. Babasını arayarak 'Bak karını keseceğim' dedi. Bir seferinde 'Parmağındaki alyansı ver, yoksa parmağını keserim' diye tehdit etti. Korkudan yüzüğümü verdim. Evde arkadaşlarıyla uyuşturucu ortamı oluşturmasına izin vermediğim için Yunus bana düşmanlık besliyordu. Eşimden şikayetçi değilim.'"

Yunus, kardeşi İbrahim Ş.'yi arayarak, 'Anneni kesiyorum, helalleş' dedi. Olayın şahidi olan İbrahim Ş., 2020'de İstanbul'daki bir hastanede çalışmaya başlayan Yunus'un, 'Geçinemiyorum' diyerek Kocaeli'deki baba evine döndüğünü ve daha önce babasına bıçakla saldırdığını anlattı. Ayrıca, Yunus'un uyuşturucu kullandığını öğrendiklerini belirtti. Bir keresinde Yunus, görüntülü arayarak, 'Anneni kesiyorum, helalleş' dediğinde, İbrahim Ş. kardeşini yanlış bir harekette bulunmaması için uyardığını, fakat Yunus'un telefonu kapatıp sonra tekrar arayarak, 'Annen öldü, başın sağ olsun' dediğini ve neredeyse kaza geçireceğini ifade etti.

Yunus'un uyuşturucu bağımlılığına son vermek amacıyla hastanede tedavi gördüğünü açıklayan İbrahim Ş., "Ancak İzmit'te tekrar uyuşturucu kullandığını gördüm ve uyuşturucuları lavaboya döktüm. Bunun üzerine Yunus, bıçağı boğazına dayayarak benden para istedi. Ailem yokken eve gelemez hale geldim. Özellikle uyuşturucu etkisi altındayken bir adamın annesinin boğazını kestiği haberler beni çok korkutuyordu." dedi.

Maktulün ikiz kardeşi Emre Ş. ise Yunus'un uyuşturucu kullanmaya başladığını öğrendiğinde, Yunus'un kendisine söz vererek bir daha kullanmayacağını ve kimseye söylememesi gerektiğini söylediğini belirtti. Ancak Emre Ş., Yunus'un kumar oynadığını ve sürekli para istediğini, aldığı paralarla borçlarını ödediğini sanarken, aslında uyuşturucu için harcadığını fark ettiğini dile getirdi. Emre Ş., para vermeyi kestiğinde Yunus'un tehditkar davrandığını ve onu sürekli rehin aldığını, evden kovduğunu ve hatta fiziksel şiddet uyguladığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak adli kontrolle ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı aile üyeleri birbirine sarıldı.