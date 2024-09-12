Serdivan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Çini Atölyesi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

Deneyimli eğitmen Dr. Emsele Bal’ın önderliğinde gerçekleşen atölye, geleneksel Türk-İslam sanatlarından biri olan Çini sanatına olan ilgiyi artırdı. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, atölyeyi ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. Çelik, Çini sanatının yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yaparak, atölyelerin her yaştan ve meslekten insanın ilgisini çekmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Çini sanatının sadece estetik bir değer değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Çini atölyesine katılan öğrenciler ise geleneksel bir sanat dalını öğrenmenin keyfini çıkardıklarını belirterek, atölye sayesinde hem günün yorgunluğundan kurtulup hem de yeni bir beceri kazandıklarını ifade etti.