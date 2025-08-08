Son bir haftada Brent petrolün varil fiyatı 72 dolardan 66 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından, 7 Ağustos’ta motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruş indirim yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlar için Citi’nin yeni değerlendirmesi dikkat çekti.

Citi, piyasalardaki yumuşama eğilimine dikkat çekerek Brent petrolün yıl sonuna kadar 60 doların altına inebileceğini öngördü. Banka, jeopolitik görüşmelerin yavaş ilerlemesine ve Rus arzı üzerindeki orta düzeyli etkilere rağmen, Hindistan’ın alımlarını azaltmasıyla Çin’in daha fazla indirimli Rus ham petrolü satın aldığını aktardı. Ayrıca, ABD’nin küresel petrol fiyatlarını kontrol altında tutma endişesi nedeniyle yaptırım uygulama isteğinin sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Citi, fiyatlarda potansiyel bir düşüş senaryosunun, hızlı ve kapsamlı bir anlaşma yapılması halinde mümkün olabileceğini belirtti.