Yaz aylarında şehrin farklı bölgelerinde yapım faaliyetlerine hız veren belediye, otopark ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla yeni alanlar oluşturuyor. Son olarak Ertuğrulgazi Mahallesi’nde başlatılan çalışma ile 1850 metrekarelik alanda 43 araçlık düzenli otopark yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zincirlikuyu Caddesi üzerinde Yağlı Tohumlar karşısında bulunan alanın düzenlenmesi için harekete geçti. Beton duvarlarla çevrili alanda yıkım ve zemin değişimi çalışmaları sürerken, sonraki aşamada çevre düzenlemesi ve zemin kaplaması yapılacak. Çalışmanın Ağustos ayı sonunda tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.