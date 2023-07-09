Bursa Ankara karayolu üzeri Çitli kavşağında meydana gelen tek taraflı kazada bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan S. A. K. (18) yönetimindeki 26 SH 429 plakalı otomobil Çitli kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederken bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu konumunda bulunan A. E. Y. (17), K. C. (19) ile S. N. (17) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.