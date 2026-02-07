2025 Eylül ayında kurulan Alanya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma ve girişimcilere; vergi avantajları, Ar-Ge destekleri ve operasyonel kolaylıklar sağlanarak yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi teşvik ediliyor. Teknokent’te ortaya konulan fikirlerin ürüne dönüşmesi için üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak temel amaçlar arasında yer alıyor. Teknokent’te hem yatırımcının hem de girişimcinin faydalanacağı kurumlar vergisi, personel gelir vergisi, SGK işveren payı, yazılım KDV, gümrük vergisi, damga vergisi gibi önemli kolaylıklar bulunuyor.

Vergiden, mentorluk hizmetine kadar destek avantajları

Fikirden ürene ilk adım olan kuluçka merkezi sayesinde ürün kamu destekli Ar-Ge projelerine yüzde 25, diğer projelere ise yüzde 50 kira avantajı sağlanıyor. Kuluçka merkezlerinde genç ve yeni işletmeler, henüz şirketleşmemiş girişimciler ön kuluçka olarak sınıflandırılıyor. Burada ofis hizmetleri, ekipman yönetim desteği mentorluk hizmeti sağlanıyor. Ar-Ge projelerinde de gümrük vergisi istisnası, makine ve teçhizat KDV istisnası, damga vergisi ve harç istisnası gibi durumlardan faydalanılıyor.

Personel destekleri ile işletmelere büyük kolaylık sağlanıyor

Teknokent’te personel teşvikleri de en dikkat çeken teşvikler arasında yer alıyor. Teknokent’te faaliyet gösteren işletmeler için gelir vergisi stopajı teşviki, destek personeli limiti, damga vergisi gibi avantajlar bulunuyor. Bunların yanında yüzde 50 devlet katkılı SGK prim desteği işletmelere önemli fırsat sunuyor. Bunun yanında matematik, biyoloji, fizik ve kimya lisans mezunları ile doktora öğrencisi Ar-Ge personeline de asgari ücret tutarı kadar destekler yer alıyor. Teknokent’te fikirlerin ürüne dönüşmesi için tüm kolaylıklar sağlanması fikriyle uzaktan çalışma ve esneklik modeli de yer alıyor. Bir işletmenin bölge dışında olan yüksek lisans veya doktora öğrencisi niteliğindeki personeli evden veya üniversiteden bölge dışı çalışma kapsamında destek sağlanacak.

Yazılım ürünleri vergiden muaf olacak

Teknokent’te ortaya çıkan yazılım, tasarı ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünün satışından veya pazarlanmasından elde edilen kazanç, gelir ve kurumlar vergisinden tutuluyor. Bunun yanında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları mobil oyun, askeri komuta kontör gibi yazılımlı ürünler için de KDV istisnaları sağlanıyor.

Yatırımcılara kolaylık sağlayacak destekler olacak

Teknokent’te büyümeyi finanse etmek adına girişim sermayesi desteği de bulunuyor. Yatırımcılar için olan bu fırsatta, girişimcilere veya kuluçka merkezindeki girişimlere sağlanan fonlar vergi matrahından indirilebilecek. Bu avantaj sayesinde girişim fikirleri, yatırımcılar tarafından daha hızlı desteklenecek. Tüm bunların yanında Alanya Teknokent’te geliştirilen yüksek teknolojik ürünün seri üretime dönüşmesi adına bölge içinde yatırım sağlanacak. Böylece bir ürün, yönetici şirketin uygun bulması ve devamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile prototip ürün, seri üretimle ülke ekonomisine ve geleceğine kazandırılacak.

Alanya teknokent aş’de bir fikir nasıl ürüne dönüşür?

Bir girişimci, fikrini ürüne dönüştürmek isterse öncelikle bunu Ar-Ge/Yazılım niteliği taşıyan projenin tanımlanmasını yani proje hazırlığını tamamlanmalı. Daha sonra girişimci, yönetici şirkete Alanya Teknokent, portalı üzerinden başvuru yapar. Yapılan Başvuru hakem heyeti tarafından niteliği incelenir. İncelenen proje onay alırsa yer tahsisi yapılarak faaliyetler başlar.

Rektör Türkdoğan: "Teknokent ile alanya’mız teknoloji merkezi olacak"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yaptığı açıklamada, Alanya Teknokent AŞ’nin kurulmasıyla girişimcilerin projelerinin yatırımcılar sayesinde küresel bir rekabet kazanacağını dile getirdi. Teknokent AŞ’de yapılan teşvik ve muafiyetlerle hem girişimcilere hem de yatırımcılara büyük avantaj sağlandığını belirten Rektör Türkdoğan, " Teknokent ile Alanya’mız teknolojinin de merkezi olacak. Burada öncelik fikirlerin ürüne dönüşmesidir. Bunun için tüm taraflara en güzel kolaylıklar sağlandı. Girişimci tarafından projelendirilen fikir, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği yatırımcılarımızın olduğu Teknokent’te ürüne dönüşecek. Teknokent’in hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü’ye, Antalya Valisi Hulusi Şahin’e, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’a, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer’e, ALTSO Başkanı Eray Erdem’e ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.