Bursa’nın İznik’e bağlı Elmalı Mahallesi’nde çobanlık yapan Veysel Uslu (18) bir senelik çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldu.

İznik Belediyespor Kulübü sporcusu Veysel Uslu, 17-20 Temmuz tarihlerinde Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 70 kilogramda şampiyon olup milli takıma seçildi. Uslu 2023 yılında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

İsmail Can keşfetti

İznik Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş antrenörü ve Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol Teknik Kurul Başkanı olan İznik’li güreşçimiz İsmail Can Elmalı Mahallesi’ni ailesi ile birlikte piknik için gittikleri Elmalı Köyünde çobanlık yapan Veysel Uslu’yu büyükçe tomrukları kaldırıp attığını gördü . Tek başına dev ağaçları kaldıran İşitme engelli olan Veysel’in gücünü fark eden Antrenör İsmail Can hemen yanına giderek onunla konuştu ve sonunda ikna etmeyi başardı. Bir süre sonra kapalı spor salonunda güreş idmanlarına başlayan Veysel Uslu, aradan geçen bir yılın ardından katıldığı şampiyonada altın madalya alarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Kendisine yine İznik’li ve kendi köylüsü olan Dünya şampiyonu Enes Uslu idmanlarında Veysel’e elinden gelen desteği verip dünya şampiyonluğuna hatta olimpiyatlara kadar bir ustası olarak yanında olduğunu belirtti.

Başkan Usta tebrik etti

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “17-20 Temmuz tarihlerinde Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 70 kilogramda şampiyon olup milli takıma seçilerek Dünya Şampiyonası’na katılacak olan İznik Belediyespor Kulübü Sporcumuz Veysel Uslu’yu tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.