Tarihi Bursa Kozahan’da 30 yıl öncesine kadar Haziran ayında yapılan ipek kozası satışları artık yerini, kültürel faaliyetlere ve sanat gösterilerine bıraktı. Sultan 2. Beyazıt Han tarafından İstanbul’daki camisine gelir için ipekyolu üzerindeki en önemli ticaret noktası olan Bursa’da yaptırılan 6 yüzyıllık han da ipek ürünleri satan dükkanlar yerli yabancı turistlere hizmet ediyor.

Tarihi Kozahan’da açılan ipek kumaş üzerine ipeğin hikayesi, revakların küfeki taşından sütunlarında ilginç bir fotoğraf sergisi açıldı. Bursalı fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren’in objektifinden ipekböceğinin tohumdan çıktığı andan, kozasını örüp, bu kozadan ip elde edilmesine, bu iplerin dokunup halı veya moda tasarımı olmasına kadar geçen süreye kadar bütün safhaları fotoğraflarla anlatılıyor. Ancak fotoğraflar ilk defa bir kağıda değil, saf ipek kumaşa basıldı. Bursa Kestel ilçesinde faaliyet gösteren ve dijital ipek baskısı konusunda dünya moda merkezleri tarafından bilinen Atınç İpek atölyelerinde basılan fotoğraflar kağıdın canlılığından daha sıcak bir his yaşatıyor. Rüzgar ile birlikte hareketlenen tarihi duvarlardaki fotoğraflar, objelerin daha canlı algılanmasını sağlıyor.

Fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren, serginini Çin’de de 6 farklı eyalette de sergilenmesinin planladığına dikkat çekerek, "Bu sergi anlamlı bir mekanda Kozahan da yer alıyor. İpeğin Türkiye’de en büyük ticaretinin yapıldığı Kozahan’da ipeğin hikayesini ipek kumaşa basarak anlattık. İpek üzerine dijital baskı konusunda başarılı bir uygulama yapan Atınç İpek’e de teşekkür ediyorum. İpeğin tohumdan başlayıp nihai ürüne kadar olan bütün sürece 70 fotoğraf ile anlatılmaktadır" diye konuştu.

Beceren, Bursalıları 7 gün daha açık kalacak Kozahan üst kattaki sergiye davet etti.