Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Çocuğun İç Dünyasına Yolculuk’ adlı resim sergisi büyük beğeni topladı.
Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri resim dersleri kapsamında Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu’nda ‘Çocuğun İç Dünyasına Yolculuk’ isimli resim sergisi düzenledi.
Gerçekleşen sergiye Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Ali İhsan Güzel, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.
Öğrenciler; serginin ana temasının çocukların hayal dünyalarını resme nasıl dönüştürdüklerini vurguladılar.
Kaynak: iha