Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk güvenliğini toplumun tüm alanlarına yaygınlaştırılması çalışmaları rol model olarak; Kilis, Hatay ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerinden gelen temsilcilere aktarılarak deneyim paylaşımı

gerçekleştirildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hayatın her alanına yönelik aktif çalışmaları rol model olmaya devam ediyor. Aile bütünlüğünün sağlanması, bireylerin toplum içerisinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri ve özellikle çocuk güvenliğinin yaygınlaştırılması yönünde; cezaevleri, kıraathaneler, muhtarlıklar ve kırsal bölgelerde vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları bu kez çevre il belediyelerinden gelen ilgili birimlere anlatıldı.

Kilis, Hatay ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerinden Şanlıurfa’ya gelen birim temsilcilerine Şanlıurfa’daki saha uygulamaları aktırılarak deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

UNICEF temsilcilerinin de yer aldığı toplantı ile ilgili bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Güleser Bayraktar, amaçlarının çocuk güvenliğini toplumun her alanına yayarak farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Şanlıurfa’daki buluşmanın önemine değinen Bayraktar, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte şehrimizde oldukça geniş ve kapsamlı bir çalışma başlattık. Merkez ve kırsalda gidilebilecek her yerde vatandaşlarımızla buluşup onları çocuk güvenliği konunda bilgilendiriyoruz. Bugün de çevre il belediyelerimizden gelen temsilcilere bu alanda yaptığımız çalışmaları anlattık. Çok faydalı bir buluşma oldu. Katılımcılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.