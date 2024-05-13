Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Konakpınar Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen yılsonu pikniğiyle yılın tüm stresini atma fırsatı buldu. Çocukların bir araya geldiği Konakpınar Gençlik Merkezi’nde Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Altıeylül Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin bir kısmı Konakpınar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek piknik organizasyonuyla yılın tüm stresini atma fırsatı buldu.

Eğitim-öğretim yılı içerisinde yaklaşık 125 öğrencinin eğitim gördüğü Çocuk Üniversitesi’nde bilim, sanat ve teknoloji eğitimi gören çocuklar Çocuk Üniversitesi’nde ayrıca; Matematik, Fen Bilimleri, Hızlı Okuma ve Anlama, Müzik, Görsel Sanatlar, Akıl Oyunları ve Satranç eğitimleriyle kendilerini geliştirdiler. Ayrıca öğrencilere Altıeylül Belediyesi Robotik Kodlama, Yazılım ve Tasarım gibi derslerle de destek vererek geleceğe hazırlanmaları konusunda eğitimler verildi.