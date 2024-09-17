Osmangazi Belediyesi, çocuklar ve gençler için 13 farklı branşta ücretsiz Yetenek Atölyeleri düzenliyor. Kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek, sanatı tanıtmak ve ilgi alanları doğrultusunda geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen bu atölyelerde, robotik kodlamadan gitara, el becerilerinden anne masal atölyesine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Programlar, Emek ve Hüdavendigar Yetenek Evlerinde gerçekleştirilecek ve katılımcılar, farklı gün ve saatlerde düzenlenen atölyeler sayesinde birden fazla programa katılma şansına sahip olacak. 23 Eylül'de başlayacak olan atölyelere kayıt yaptırmak isteyenler, Instagram üzerinden osmangazibldgsm hesabına ulaşarak ön kayıt formunu doldurabilirler.

Kaynak: Bülten