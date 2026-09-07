Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde piyasa denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi. Okulların açılmasının yaklaşmasıyla birlikte özellikle kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin artırıldığı ifade edildi. Denetimlerin ağustos ayı başında başladığı ve kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ziyaret edilerek gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı kaydedildi. Okulların açılmasına kısa süre kala ise ekiplerin denetimlerini daha da yoğunlaştırdığı bildirildi.

Etiket ve kasa fiyatları kontrol ediliyor

Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı ile raf fiyatı ve kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığı kontrol ediliyor. Yapılan açıklamada, raflarda fiyat etiketi bulunmaması veya etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması durumunda her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Ekiplerin ayrıca ürün fiyatlarını da inceleyerek okulların açılmasını fırsat bilerek haksız ve fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri tespit edeceği, söz konusu işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulacağı ifade edildi.

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere Bakanlık tarafından 180 bin 617 TL ile 1 milyon 806 bin 177 TL arasında idari para cezası uygulanabildiği aktarıldı.

Bursa’da 4 bin 800 işletme denetlendi

Öte yandan Bursa genelinde 2026 yılının başından bu yana piyasa denetimlerinin de devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin 800 işletmede 1 milyon 400 bin ürünün denetlendiği açıklandı. Yaş sebze ve meyve alanında faaliyet gösteren hal işletmelerinin de dahil olduğu denetimlerde yaklaşık 42 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca 600 işletmenin, fahiş fiyat artışı uygulaması nedeniyle haklarında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gönderildiği kaydedildi