Fenerbahçe, gerekli izinlerin alınmasının ardından hayata geçirilecek stadyum yenileme projesinin ayrıntılarını paylaştı. Proje kapsamında kale arkalarına yeni tribünler yapılacak, 52 loca eklenecek ve Maraton ile Fenerium tribünleri genişletilecek. Böylece stadın kapasitesinin 64 bine ulaşması hedefleniyor. Yaklaşık 50 milyon euroya mal olması beklenen yatırımın, kulübün yıllık gelirine yaklaşık 25 milyon euro katkı sağlaması öngörülüyor.

STAT MİMARI YAPISINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımızın Aziz Yıldırım’ın seçim döneminde ortaya koyduğu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan dev proje tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Stadımızın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı. Fenerbahçe’mizin kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle Kadıköy’ün kalbinde yer alan Stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübümüzün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon euro olması planlanıyor.

Kapasite artışının ardından son bir adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle mabedimizin iç atmosferinde tam akustik sağlanmış olacak."

"CUMHURBAŞKANIMIZ UYGUN BULDU"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon eurodur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.