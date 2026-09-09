Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir aile çay bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, erkekler tuvaletini kullanan müşterilerin tuvaletteki kamera düzeneğini fark ederek haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Tuvalette inceleme yapan ekipler, alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği buldu.

Soruşturmayı genişleten ekipler, kamerayı işletme sahibinin yerleştirdiğini ve kamera düzeneğinden görüntülerin depolandığı bilgisayarı tespit etti. Bilgisayarda kameraya ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine işletme sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.