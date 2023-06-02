KAYÜ ile SMMMO'dan staj protokolü KAYÜ ile SMMMO'dan staj protokolü

Avrupa komisyonunca başlatılan eTwinning topluluğu tarafından uygulanan “world in science box” (bilim kutusundaki dünya) projesine katılan anaokulu öğrencileri İtalya’daki yaşıtlarıyla bilimsel deneyler gerçekleştirerek yaparak-yaşayarak öğrenme tekniğini uygulama şansı buldular.BURSA (İGFA) - Avrupa komisyonunun öğrenme programı ana hareketi olarak 2005 yılımda başlatılan ve özellikle son yıllarda Türkiye’den de öğretmenlerin önemli bir katılım gösterdiği eTwinning topluluğunda uygulanan “world in science box” (bilim kutusundaki dünya) projesi Türkiye ve İtalya öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye’den Gülşah Güre, Aysun Karaman, Sevim Üstün Taka, Zehra Aslan, Sevim Mutlu, Gülçin İlhan Uğurlu, Arzu Sevim, Yasemin Rizeli, Dilek Ekici, Semra Postalcıoğlu,  İtalyadan Patrızıa Scalabrino adlı öğretmenlerimiz katılım sağladılar.

4 hafta süre projede öğrencilerin bilime karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlandı. Hem gözlem yaparak hemde kendileri deneyler uygulayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiler. Projede yer alan yabancı öğrencilerin de çalışmalarını gözlemleyen, görüşmeler yapan çocuklar farklı kültürlerin bilime karşı bakış açısını öğrenme fırsatı buldular.

Nilüfer  Zübeyde   Hanım  Anaokulu  Müdürü  Aliye ERENER  yapmış  olduklari e-twining projesinin  dunyadaki ve ülkemizdeki ogrencilerin  bilime bakışını  değiştirdiğini  yaparak yaşayarak  öğrenmenin  daha kalici olduğunu belirterek projenin her gecen gün  daha geniş  kitlelere ulaşması için  çalışmaların  devam edeceğini söyledi.